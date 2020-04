Geschichte für Kinder

Das Theater am Puls denkt während der Corona-Pandemie an die Kinder und bietet auf seiner Internetseite Kurzweil. Am Ostersonntag, 12. April, wird dort das Stück „Albin und Lila“ zu sehen sein, eine Geschichte über eine Freundschaft, die besser nicht sein kann.

Gespielt wird es von der „Kitz Theaterkumpanei“ alias Bärbel Maier und Peer Damminger und ist geeignet für Kinder ab vier Jahren bis hin zur vierten Klasse. Es dauert 45 Minuten ohne Pause.

Die Geschichte spielt auf einem Bauernhof. Die Schweine suhlen sich in ihrer Pfütze, die Hühner scharren und picken und der Hahn hat einen prächtigen Misthaufen. Alle sind glücklich und zufrieden. Alle? Nein, nicht alle. Das Schwein Albin ist unglücklich. Denn alles an Albin ist weiß – Rüssel, Schwarte und Ringelschwänzchen. Kein Schwein will mit „Quarkhaufen“ Albin spielen. Gerade als er wieder mal unglücklich in seinem alten Autoreifen hockt, trifft er Lila, ein Huhn, das keine Eier mehr legen kann. Die beiden Außenseiter freunden sich an, erzählen sich Geschichten und betrachten nachts heimlich den Mond. Bald wird ihnen klar, wie wertvoll ihre Freundschaft ist. Als der fiese Fuchs den Hof bedroht, haben alle durch den cleveren Albin und die mutige Lila noch einmal Schwein gehabt. zg

