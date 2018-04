Anzeige

Schwetzingen und sein Schloss liegen im Dreieck zwischen Speyer, Heidelberg und Worms, den Machtzentren der Pfalz im Mittelalter.

Welche Rolle spielt die Sommerresidenz im ausgehenden Mittelalter und in der frühen Neuzeit für die Pfälzer Kurfürsten und für die Gesellschaft? Wie verhält sich die Entwicklung der Einwohner, der Architektur und des Handels vor dem Hintergrund von Kriegen, Epidemien, Wetter und Klima? Auf der Suche nach den gesellschaftlichen Umbrüchen zwischen 1350 und 1803 gibt es am Dienstag, 10. April, zwischen 19 und 20.30 Uhr einen profunden Einblick in die Geschichte der Region und im Speziellen in die von Schwetzingen. Der Vortrag wird von der Volkshochschule im Palais Hirsch angeboten. Anmeldung sind bis morgen möglich unter 06202/2 09 50. zg