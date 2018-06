Anzeige

Geschichte und Kultur an einem Tag erleben – das ist das erfolgreiche Konzept des Jahresausflugs von Haus & Grund, der nun einen Ausflug in den Odenwald unternahm. Der Bus, voll besetzt mit wissbegierigen Mitgliedern und Gästen, fuhr zunächst Erbach an, wo eine Führung den Teilnehmern alles über die historische Örtlichkeit vermittelte, die vielen noch nicht bekannt war. Weiter ging es von der mittelalterlichen Burg mit Bergfried bis hin zur Barockanlage – im Fokus stand all das, was das Bauwerk, seine Gründer und Bewohner über die Jahrhunderte hinweg zu einem Publikumsmagneten gemacht haben.

Nach dem Mittagessen ging es weiter in das benachbarte Michelstadt und zum Altstadtrundgang – vorbei am Rathaus, dem Marktbrunnen und der „Kellerei“, deren Bezeichnung sich am einfachsten mit „Finanzamt“ übersetzen lässt. Nach der Führung war Zeit für einen Stadtbummel mit Kaffeepause. Auf der Heimreise durch das malerische Neckartal gab es viel Beifall für den abwechslungsreichen Tag. zg