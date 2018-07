Anzeige

Nachdem das Museum im vergangenen Jahr aufgrund des Wechsels der Museumsleitung nicht am Kinderferienprogramm teilnehmen konnte, werden nächsten Monat wieder zwei einwöchige Workshops angeboten. Die Manga-Werkstatt ist bereits komplett ausgebucht, hier sind nur noch Anmeldungen auf der Warteliste möglich.

Restplätze sind noch für die Märchenwerkstatt vorhanden, die am Montag, 6. August, startet und bis Freitag, 10. August, läuft. Die Kinder treffen sich jeweils von 9 bis 13 Uhr. Mitmachen können all diejenigen, die Spaß am Schreiben und Malen haben, und zwischen 10 und 14 Jahre alt sind.

Zunächst wird es an bekannten Beispielen eine allgemeine Einführung in die Welt der Märchen geben. Im Anschluss daran wird mit einem Themengerüst von Geschichten aus der Region und dem Spargel ein eigenes Märchen mit Inhalt (Texten) und Leben (Bildern) gefüllt.