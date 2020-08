Geschichtsträchtige Burgen an der Route

Eine neue Infosäule mit viel Wissenswertem über die Burgenstraße wurde diese Woche im Mitgliedsort Schwetzingen auf dem Schlossplatz aufgestellt. Sie befindet sich an prominenter Stelle – direkt gegenüber des Schlosses.

Die Stele dient als Wegweiser und informiert über die rund 60 geschichtsträchtige Burgen und Schlösser, die sich entlang der 780 Kilometer langen Route – einer der ältesten Ferienstraßen Deutschlands – befinden. Ein idealer Startpunkt, um auch mit dem Fahrrad während der Ferienzeit die Schlösser in der Umgebung zu erkunden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Säule ist in mehreren Mitgliedsorten mit den jeweiligen Sehenswürdigkeiten und Infos aufgestellt und lädt sowohl Einheimische als auch Touristen ein, die „Schätze“, die sich entlang der Route befinden, zu entdecken und näher zu erkunden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 08.08.2020