Gesegnete Aufkleber statt Sternsingergruppen

Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt.Wie kann die Sternsingeraktion unter Corona-Bedingungen ablaufen? Darüber machen sich die katholischen Kirchengemeinden in der Region schon einige Zeit Gedanken. Fakt ist: Ein Besuch einer Sternsingergruppe in diesem Jahr ist nicht möglich.

Die Seelsorgeeinheit Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt führte Video-Onlinesitzungen durch, um sich zu beraten, teilt Pfarrer Uwe Lüttinger mit. „Da die Kinder und Jugendlichen sich nicht zur Vorbereitung treffen können und die Dokumentation der Hausbesuche und Kontakte an den Tagen des Sternsingens sehr aufwendig ist und wir niemand einer Gefahr aussetzen möchten, haben wir uns für folgenden Weg entschieden“, so Lüttinger, und erklärt: „Sie können den Segen für Ihre Wohnungen oder Häuser bekommen und für die Sternsingeraktion spenden. Dazu müssen Sie sich per E-Mail an die Sternsingeradressen (am Ende des Artikel), per Einwurf einer Nachricht im Pfarramt oder Anruf im Pfarramt bis zum 27. Dezember melden. An den Tagen nach dem 1. Januar bekommen Sie dann einen Segensaufkleber mit der Aufschrift ,20*C+M+B+21‘ in den Briefkasten eingeworfen. Dieser wird in den Gottesdiensten am 1. Januar 2021 gesegnet. Bitte überweisen Sie dann ihre Spende auf ein Spendenkonto.“

Der Pfarrer betont, dass trotz aller Widrigkeiten die Aktion Dreikönigssingen nicht ausfallen soll und darf. „Gerade in diesen Zeiten ist solch ein Zeichen der Solidarität wichtig.“ Daher sollen die kleinen und großen Könige der Pfarreien nun auf andere Art und Weise den Segen in die Straßen und Häuser bringen.

„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit“ heißt das Leitwort der 63. Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland ist die Ukraine. Zahlreiche Kinder in der Ukraine wachsen ohne Vater, Mutter oder beide Elternteile auf, weil diese im Ausland arbeiten. Mit ihrem Motto machen die Sternsinger darauf aufmerksam, wie wichtig es für Kinder ist, in einem intakten Umfeld aufzuwachsen, das ihnen Halt gibt. Die Aktion Dreikönigssingen unterstützt seit jeher tausende Projekte für benachteiligte Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa.

Spendenkonto und Kontakt

Spenden können auf folgendes Konto der Kirchengemeinde überwiesen werden und werden zu 100 Prozent an die Aktion Dreikönigssingen weitergeleitet: DE84 6725 0020 0023 8033 64. „Jede noch so kleine Spende zählt! Wenn Sie eine Spendenbescheinigung möchten, melden Sie sich bitte beim Pfarrbüro“, so der Pfarrer weiter.

Wer Segenswünsche möchte, ruft im Pfarramt unter der Nummer 06202/92 62 80 an oder schreibt eine E-Mail an sternsinger-oftersheim@seelsorgeeinheit-schwetzingen.de (für Oftersheim); sternsinger-schwetzingen@seelsorgeeinheit-schwetzingen.de (für Schwetzingen); sternsinger-plankstadt@seelsorgeeinheit-schwetzingen.de (für Plankstadt). Dabei sind Name sowie Adresse anzugeben, damit der gesegneten Aufkleber in der Woche vom 6. Januar an der Tür angebracht werden kann. Es werden auch Zettel in den Kirchen ausliegen, die ausgefüllt und in die Pfarramtsbriefkästen geworfen werden können. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 10.12.2020