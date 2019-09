Speyer/Schwetzingen.Dass es etwas schwieriger werde, war klar. Aber ebenso klar war, dass man sich von der Sanierung der Salierbrücke nicht aufhalten lasse und der Radlerbesuch in Schwetzingen wie geplant vonstatten gehe. Ja mehr noch, so die neue Oberbürgermeister Stefanie Seiler. Bei der jetzigen Stippvisite in der kurfürstlichen Residenz per Rad habe sich die Teilnehmerzahl im Vergleich zu den Anmeldungen auf 32 verdoppelt.

„Diese Verbindung, da waren sich Seiler und der Schwetzinger Bürgermeister Matthias Steffan beim Empfang der Radtruppe im Rathaushof einig, werde nicht reißen: „Eine gesperrte Brücke kann uns nicht trennen“, formulierten sie. Und für Radler ist die Brücke ja eh nicht wirklich gesperrt, man muss nur sein Vehikel schieben, was die Speyer ganz ordentlich gemacht haben, im Unterschied zu so vielen anderen Verkehrsteilnehmern. „Ein Preis, den wir gerne bezahlt haben“, so das Ehepaar Grid und Hansjürgen Maaßen-Kalweit. Die beiden haben die 17 Kilometer nach Schwetzingen schon öfter bewältigt und jedes Mal sei es „einfach schön“. „Es ist eine wunderbar gesellige Abwechslung.“

Eine Sicht, die auch Christel Brech teilte. Für sie war es die erste Tour und ihre mit der Tour verbundenen Hoffnungen haben sich voll erfüllt. „Eine entspannte Fahrradtour und Gleichgesinnte kennenlernen.“ Alle, die diese Fahrt angetreten haben, die samt Pause auf dem Johannishof etwas mehr als eine Stunde in Anspruch nahm, schienen entspannt und glücklich zu sein. Werner Kolb verwöhnte sie mit Sekt, Saft und Brezeln. Anne Kilian sagte: „Fahrradfahren mit anderen macht halt einfach glücklich.“

Städte besser fürs Rad ausstatten

Natürlich nutzten die beiden Politiker die Gelegenheit, um die Bedeutung des Fahrradfahrens zu unterstreichen. Für Steffan ist es nach zu Fuß gehen das nachhaltigste Fortbewegungsmittel. Und deshalb bemühe man sich in Schwetzingen sehr darum, dem Fahrrad im öffentlichen Raum mehr Platz zu verschaffen. In Baden-Württemberg sei man in Sachen Fahrradfreundliche Stadt in dieser Größengruppe auf Platz eins gelandet. Was nicht bedeute, dass es nichts zu verbessern gebe, so Steffan. In Speyer, so Seiler, habe man diese Auszeichnung noch nicht in der Tasche. „Aber wir werden alles tun, um dahin zu kommen.“

Nach dem Empfang im Rathaushof stand eine Führung durch den Schlossgarten auf dem Programm. Natürlich kennen viele Speyerer den kurfürstlichen Park. „Aber nicht mit Führung“, so Kilian. So könne man den Garten, die Details und Philosophie besser kennenlernen. Nächstes Jahr sind dann wieder die Schwetzinger dran und Steffan hofft, dass das Fahrerlager ebenso groß wird.

