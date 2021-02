Gespräche auf Kurpfälzisch fürs Heimatgefühl

Schwetzingen/Regensburg.Als Überläufer wurden in Zeiten des Kalten Krieges Mitarbeiter der Spionage oder des Nachrichtendienstes genannt, die sich physisch auf die Seite des Feindes geschlagen haben, um letztlich für diesen tätig zu sein. Für heutige Fußballfans ist die Kategorisierung in Hochverrat ähnlich hoch gewichtet, wenn ein Spieler direkt zum Erzrivalen wechselt. Für Erik Wekesser, 1997 in Schwetzingen

...