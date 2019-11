Gestohlen oder gefunden?

Ein weißes Elektro-Trekkingbike haben am Donnerstagabend bislang Unbekannte in der Werderstraße/Ecke Mannheimer Straße gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, zeigte der Besitzer den Diebstahl an.

Als er zu seinem Anwesen zurückkehrte, traf er auf zwei junge Männer. Diese gaben an, das Rad gefunden und es gegen einen Finderlohn in Höhe von 50 Euro auszuhändigen – was er auch tat. Beide Personen sollen zwischen 16 und 19 Jahre alt sein. Sie haben kurze dunkle Haare und eine „Undercut“-Frisur. Ein Junge trug auffällige Sneakers und eine Jacke mit rotem Schriftzug.

Am Uniklinikum Mannheim, in der Rathenaustraße in der Mannheimer Oststadt und in der Heidelberger Altstadt wurden ebenfalls E-Bikes gestohlen. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar. Der Schaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt. pol

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.11.2019