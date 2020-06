Gestrüpp soll endlich geschnitten werden

Eine Leserin hat uns darauf aufmerksam gemacht. Der Geh- und Radweg am Bismarckplatz ist an manchen Stellen fast zur Hälfte zugewachsen. Aus dem wenig ansehnlichen Grundstück an der Ecke zur Zähringerstraße ragen Brombeersträucher und Büsche in den Weg. Fußgänger und Radfahrer kämen kaum mehr aneinander vorbei, so eine Anwohnerin aus der Markgrafenstraße. Abgesehen davon sei es kein schöner Anblick, wenn Besucher vom Parken auf dem Neuen Messplatz in Richtung Schlossplatz liefen.

Wir haben uns die Situation angeschaut und bei der Stadt nachgefragt, warum der Wildwuchs an dem mit Bauzäunen abgesicherten Gelände nicht beseitigt wird. Der Eigentümer sei bereits am 1. Juni kontaktiert und aufgefordert worden, die Hecken zurückzuschneiden, teilte Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel mit. Leider müsse man auch hier immer eine gewisse Frist einräumen, in der ein Grundstückseigentümer die Hecken zurückschneiden kann.

Bauzäune stehen schief

Wir fragten auch wegen der teilweise schief stehenden Bauzäune nach. Die Verkehrssicherung im Bereich des Geländes obliege dem Eigentümer. Die Stadt schreite dann ein, wenn die Bauzäune in den öffentlichen Raum ragen würden, so Seidel. Der Weg führt übrigens als gemeinsamer Geh- und Radweg in zwei Richtungen und verläuft von der Markgrafenstraße kommend bis zum Beginn der Zähringerstraße.

„Wenn die Hecken zurückgeschnitten sind, ist bis zu etwa 2,5 Metern Breite auch ausreichend Platz vorhanden. Die Fortführung macht künftig ohnehin Sinn, wenn der Radverkehr in der Karlsruher Straße in Richtung Schloss linksseitig zugelassen sein wird“, sagte Seidel. Am Dienstagmorgen meldete der Ordnungsamtsleiter, dass der Eigentümer des Grundstücks an diesem Tag noch einen Mitarbeiter entsenden würde, der die Hecken zurückschneiden soll. Und ab dem kommenden Montag solle ein „Außenanlagenbauer“ die Hecke „nachhaltig zurückschneiden“, habe der Eigentümer mitgeteilt. Eine Bebauung des ehemaligen Moll-Geländes ist schon seit vielen Jahren im Gespräch.

Viele Ansätze – nichts geschehen

2011 wollte ein Heidelberger Investor dort ein Studentenwohnheim errichten, was vom Gemeinderat aber abgelehnt wurde. Geplant war auch schon ein Gebäude mit Bäckerei und Café im Erdgeschoss und Büroräumen in den Obergeschossen (wir berichteten). Einst hatte die Stadt das Grundstück kaufen wollen, um dort einen Kreisel bauen zu können. 2015 wurde die ehemalige Tankstelle, in der vorher noch ein Handel mit Tonkrügen untergebracht war, dann abgerissen und das Gelände gerodet. Heute ist das Grundstück völlig zugewuchert.

