Gesucht und gefunden

Das Haus verliert nichts, sagten schon die Großeltern. In unserem Alltag suchen wir ja alle irgendwann nach etwas Verlorengegangenem. Falls es im Haus war, stimmt der Spruch sicherlich – früher oder später taucht das gute Stück wieder auf. Komplizierter wird es, wenn der Verlust unterwegs zu beklagen war und erst später zu Hause entdeckt wird.

Dass es auch da Unterschiede gibt, zeigen zwei Beispiele: festliches Geburtstagsessen in einem Genießer-Restaurant in der Pfalz mit Übernachtung. Nach dem Frühstück im Garten, dem Packen der Reisetasche und einem herrlichen Pfälzer Sonnentag erfolgt entspannt die Heimreise. Als die „Geburtstagsfrau“ am nächsten Morgen die Tasche vollends auspackt, stellt sie fest, dass ihre weiße Jeanshose fehlt und ruft sogleich im Hotel an, um nach dem Verluststück zu fragen. Die Chefin war direkt am Telefon und bestätigte gleich, dass die weiße Jeans im Zimmer gefunden wurde, sie lag noch auf dem ebenfalls weißen Bademantel des Hotels. Direkte Anrufe bei den Gästen würden sie allerdings vermeiden, da es durchaus schon vorkam, dass die Begleitung nicht die oder der Angetraute war.

Ein anderes Erlebnis gab es für den Manager eines schwäbischen Weltkonzerns, der nach einer Geschäftsreise seine Mütze im Hotel in Warschau vergessen hatte. Er bat seine Assistentin, das Hotel zu kontaktieren, um das Verluststück ins Büro schicken zu lassen. Ein paar Tage später kam ein Paket im Sekretariat an, darin eine verstaubte Shampoo-Flasche, ein Duschgel, noch ein paar Kleinigkeiten – und die Mütze. Man hatte aufgrund des Anrufs wohl mal gründlich unter dem Bett gekehrt, einige „Schätze“ gefunden und gleich mit in das Paket getan.

Auch eher unterhaltsam und spannend sind die Geschichten um „Lost & Found“ (verloren und gefunden) bei der Lufthansa, wo es bei über 80 Millionen Gepäckstücken im Jahr immer wieder verlorene und vergessene Dinge gibt. Etwa 200 000 Koffer und Gepäckstücke kommen so in zwölf Monaten zusammen. Trotz Hotline und Internetplattform wird eine große Anzahl davon nicht abgeholt und landet nach einer Wartezeit in einer der monatlichen Versteigerungen.

Die Motive der Auktionsteilnehmer sind unterschiedlich: Manche gönnen sich einfach mal den Kick, für 60 bis 120 Euro einen Überraschungskoffer mit Inhalt zu erwerben, anderen geht es gezielt um Markenkoffer- oder taschen, die dann ein Schnäppchen sein können. Wie wertvoll oder skurril die Inhalte der Koffer dann sind – manche enthalten auch nur getragene Wäschestücke – ist immer wieder auch Thema von TV-Magazinen.

Warum aber nach vermissten Laptops, I-Pads oder Handys nicht intensiver nachgefragt wird, ist mir ein Rätsel – ich vermisse meine bei einer Geschäftsreise in die Hauptstadt verlorengegangene neue Brille immer noch.

