Gesund leben durchs Essen

„Die mediterrane Ernährung: Länger gesund leben durch Mittelmeerküche“ lautet der Titel eines Vortrages, den Professor Dr. Markus Haass am Mittwoch, 24. Oktober, im Palais Hirsch halten wird. Der ärztliche Direktor des Mannheimer Theresienkrankenhauses und der St. Hedwig-Gesellschaft hat nicht nur ein Faible für Kardiologie und Angiologie, sondern auch für gesunde Ernährung.

Denn es gibt tatsächlich eine Ernährungsform, die der Gesundheit nützt und das Leben verlängert, darauf verweisen inzwischen über 1000 qualifizierte wissenschaftliche Studien, heißt es in einer Pressemitteilung. Chefarzt Haass, der die wichtigsten Bausteine der Mittelmeerküche vorstellen und ihre Vorzüge erläutern wird, engagiert sich auch in der Deutschen Herzstiftung und beliebten Sendungen wie in der Reihe ARD-Buffet für genussvolle und gesunde Ernährung.

Ins Schwetzinger Palais Hirsch kommt der engagierte Gesundheitsbotschafter auf Einladung der mediterranen Kochgesellschaft. Die Veranstaltung wird moderiert von Rolf Kienle (Talk im Hirsch). Der Beginn der öffentlichen Veranstaltung ist um 20 Uhr, der Eintritt ist für alle kostenlos. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.10.2018