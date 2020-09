Gesunde Kost für Babys

Region.Das „Forum Ernährung“ im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis bietet innerhalb der Landesinitiative „BeKi – Bewusste Kinderernährung“ ein kostenloses Praxisseminar „Babykost selbstgekocht“ für Eltern von Säuglingen ab fünf Monaten an. Dieses findet am Dienstag, 29. September, von 14 bis 16 Uhr im „Forum Ernährung“ in der Landratsamt-Außenstelle Wiesloch, Adelsförsterpfad 7, statt.

Bei dieser Veranstaltung stehen die Lebensmittelauswahl sowie fachgerechte Zubereitungsmethoden im Vordergrund. Neben der richtigen Kostzusammenstellung und altersgerechten Lebensmittelmenge lernen die Teilnehmer, wie in kurzer Zeit und mit geringem Aufwand die Kleinkindkost vitamin- und mineralstoffschonend selbst hergestellt werden kann. Besonders eindrücklich ist dabei die Darstellung der verschiedenen Konsistenzen der Breie, je nach Altersstufe.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, die Lebensmittelkosten werden auf die Teilnehmer umgelegt. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 23. September, unter der Nummer 06221/ 522-4145 oder per E-Mail an gisela.amaya@rhein-neckar-kreis.de möglich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.09.2020