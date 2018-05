Anzeige

Firmen in Schwetzingen und Umgebung können mit innovativen Ideen und Projekten zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) an einem Wettbewerb teilnehmen: Die DAK-Gesundheit und die Kommunikationsberatung MCC schreiben zum vierten Mal den Deutschen BGM-Förderpreis aus, heißt es in einer Pressemitteilung.

Schwerpunkt ist die Frage, wie Unternehmen in der „Arbeitswelt 4.0“ die psychische Gesundheit ihrer Beschäftigten fördern. Die Gewinner erhalten Sachleistungen im Gesamtwert von 60 000 Euro, die sie bei ihren Vorhaben unterstützen. Einsendeschluss ist der 31. August 2018.

Der Begriff „Arbeitswelt 4.0“ beschreibt den Veränderungsprozess in Arbeitsformen und Arbeitsverhältnissen im digitalen Zeitalter. „Wie gelingt es uns, angesichts dieses Wandels gesundheitsförderliche und motivierende Arbeitsbedingungen zu schaffen?“, formuliert Andreas Köster von der DAK-Gesundheit in Heidelberg die Kernfrage des Wettbewerbs.