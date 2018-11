Gewaltspirale unterbrechen

„Ich wundere mich, dass ich noch nie in Schwetzingen war, obwohl ich in den letzten 40 Jahren fast schon überall Lesungen und Vorträge hielt“, sagt Sumaya Farhat-Naser mit einem wunderbaren Lächeln, als sie im Hebelhaus darauf angesprochen wurde. Der Vorsitzende des Diakonievereins, Ulrich Kirchner, begrüßt die zahlreichen Besucher und berichtete von einem Gemeinschaftswerk: „Der Vortrag ist eine Kooperationsveranstaltung des Vereins Bildung und Begegnung Palästina Wiesloch, der evangelischen Kirchengemeinden Brühl und Schwetzingen, des Diakonievereins, der Erwachsenenbildung Rhein-Neckar-Süd und der Volkshochschule“, informierte er.

Um das Handeln dieser unbestechlichen Zeitzeugin und Christin verstehen zu können, gab VHS-Leiterin Gundula Sprenger Einblicke in ihr Leben: Geboren sei sie 1948 in Birseit bei Jerusalem. Von klein auf war sie mit Deutschland verbunden. Sie besuchte die Internatsschule Talitha Kumi der deutscher Diakonissen in Bait Dschala bei Bethlehem, studierte nach dem Abitur in Hamburg Biologie, Geographie und Erziehungswissenschaften und promovierte in angewandter Botanik.

„Farhat-Naser ist bekannt dafür, dass sie sich immer klar, offen und ehrlich äußert und dass sie dadurch den Friedensdialog vorantreibt“, hebt Sprenger einige Fähigkeiten hervor, die sie zur überzeugenden Botschafterin ihres Volkes macht. Hinzu kommen ihre warmherzige Lebhaftigkeit und ihr ungebrochener Wille, auf eine friedliche Lösung des israelisch-palästinensischen Dauerkonflikts hinzuarbeiten.

„Vor 20 Jahren habe ich einen Vortrag für Theologiestudenten in Jerusalem gehalten, da hat mich ein Student, der heutige Schwetzinger Pfarrer Steffen Groß, nach Hause gefahren“, freut sich Farhat-Naser über das Wiedersehen. Dann berichtete die 70-jährige Autorin anschaulich von den kaum erträglichen Verhältnissen, unter denen die Palästinenser zu leiden haben. Die beschreibt sie im 2017 erschienenen Buch „Ein Leben für den Frieden“.

Mit entwaffnendem Charme erzählte sie von den zahlreichen Projekten für Bildung und Frieden und von den damit verbundenen persönlichen und politischen Schwierigkeiten. Israel schränke immer stärker die freie Bewegung der Bevölkerung durch Checkpoints und aufgerissene Straßen ein. Insbesondere der Gazastreifen sei für Palästinenser praktisch zu einem Gefängnis geworden.

Die Arbeit von Farhat-Naser basiert jedoch auf gewaltfreier Kommunikation. Das bedeute, „dem feindlichen Gegenüber in die Augen zu schauen und ihn als Mensch wahrzunehmen – mit gleichen Wünschen und Gefühlen, die man selbst hegt“. Bestärkt in ihrem Anliegen wird sie durch die Früchte ihrer Arbeit in israelischen und palästinensischen Frauengruppen, im Jugendzentrum, wo es in Workshops um Fragen geht wie: „Wie kann ich auf Provokation gewaltfrei reagieren?“ oder: „Wie kann die Gewaltspirale unterbrochen werden?“

Vor den Soldaten gestellt

Das, was sie lehrt, sind keine leeren Worte, sie praktiziert sie selbst. Viel zu lachen gab es, als sie von einer absurden Situation erzählte, in der ihr aufgrund eines operierten Knies die Einreise nach Jerusalem verweigert wurde. „Sie können durch, das Knie muss hierbleiben“, sagte man ihr. Starken Eindruck machte die Schilderung eines Zwischenfalls an einem Kontrollpunkt, als sie sich zwischen das Gewehr eines israelischen Soldaten und eines jungen Palästinensers stellte. Sie sagte zu dem Soldaten: „Hab’ keine Angst, ich verstehe dich, ich kenne deine Mutter.“ Der Soldat war von der Ansprache so irritiert, dass er das Gewehr langsam sinken ließ. Wenn sie an diesem Abend im Hebelhaus sagt, „ich will keinen Hass empfinden, weil es mir selbst schadet“, oder „ich habe beschlossen, mich nicht mehr ärgern zu lassen“, und erzählt, wie sie ihre Wut überwindet, nimmt ihr das beeindruckte Publikum jedes Wort ab.

