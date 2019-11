Gleichstellung voranbringen

Wie weit sind wir mit der Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft gediehen? Dieser Frage geht der Ortsverband der Grünen am Samstag, 16. November, nach. Von 10 bis 14 Uhr stehen die Ansprechpartnerinnen am Infostand „100 plus 1“ an den Kleinen Planken, Ecke Dreikönigstraße allen interessierten Bürgern für Gespräche zu diesem Thema zur Verfügung.

Gleichzeitig machen die Schwetzinger Grünen mit einem kleinen Gewinnspiel bewusst, dass es durchaus noch Benachteiligungen für Frauen gibt, die dringend abgestellt werden müssten. So bekommen Frauen in vielen Sparten immer noch nicht die gleiche Bezahlung wie Männer, obwohl sie auf dem vergleichbaren Arbeitsplatz sitzen.

Der Titel des Standes „100 plus 1“ erinnert an die Geburtsstunde des Frauenwahlrechts am 12. November 1918. Die Grünen betonen, wie wichtig es sei, sich immer wieder bewusst zu machen, dass Frauen in Deutschland erst seit drei Generationen wählen dürfen. Dieses Recht sei keine Selbstverständlichkeit, sondern von Aktivistinnen hart erstritten. Dass Frauenrechte wachsam gehütet werden müssten, zeige der Blick in die Geschichte: Unter dem Regime der Nazis seien sie weitgehend abgeschafft worden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 14.11.2019