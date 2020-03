Glitzeranzug und Disco-Kugel

Eine Hommage an die amerikanische Disco-Kultur der 1970er Jahre, die schrill und bunt, mit Glitzer und Glamour und einem ganz eigenen Modestil eine ganze Generation prägte, ist das Programm „Urban Dance Machine“ mit der gleichnamigen Band. Das „Saturday Night Fever“ prägte nicht nur die New Yorker Disco-Szene, auch John Travolta hatte seinen Durchbruch mit diesem Film. Für die „Bee Gees“, die die Musik zum Film lieferten, bedeutete es ein sensationelles Comeback und mit „Stayin’ alive“ einen ihrer größten Hits.

Die zwölfköpfige Band „Urban Dance Machine“ präsentiert am Samstag, 7. März, ab 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) zweieinhalb Stunden die größten Hits dieser Zeit. Profitänzer sowie authentische Video-Einspielungen machen den Auftritt zu einer einzigartigen Show, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Ein Ambiente, das an das legendäre „Studio 54“, den berühmten New Yorker Club, erinnert, wo alles seinen Anfang nahm – mit Disco-Kugel und die Musik von „Kool & The Gang“, „Boney M.“, Gloria Gaynor, „Earth Wind & Fire“, den „Pointer Sisters“ und anderen mehr. zg

