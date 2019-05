Glücksgefühle für alle Sinne

Jetzt geht es an den Frühjahrsputz, verkündet Sabrina Kube, Inhaberin von lyksjø (sprich Lücksjö), und verspricht nicht nur satte Rabatte, sondern auch interessante Neuheiten. Auf die Kundinnen warten trendige Artikel aus den Bereichen Mode, Accessoires sowie Taschen und Schmuck. Zwei Wochen hält lyksjø nun ausgesuchte Einzelteile mit attraktiven Preisnachlässen bereit und gibt auch auf die regulären Waren der Marken „cream“ und „KAFFE“ einen Nachlass. Noch weiter in der Zukunft liegt die Neuigkeit, die lyksjø ab September im Bereich Mode anbietet. Dann werden Kundinnen, die große Größen tragen, dort drei schicke „Plus-Size“-Labels finden.

Eine aktuelle Sortiments-Neuheit ist schon jetzt griffbereit und zwar mit den Kerzen und einer Handcreme der Marke „Skandinavisk“, die all das vereinen, was das skandinavische Lebensgefühl ausmacht. „Wir haben die Duftkerzen entdeckt und gewusst: Diese Produkte müssen wir haben!“, erzählt Kube von ihrer Entdeckung.

Geruch der Wälder und Fjorde

Die Kerzen bestechen mit ihrem Duft: „nicht zu viel, nicht zu wenig, sehr zart und individuell“. Sie tragen nordische Namen wie Fjord, Skog (Wald) oder Lempi (Liebe) und transportieren den Geruch der Wälder, Seen und Fjorde Skandinaviens ins eigene Zuhause. Geordert hat Kube viele Düfte, die die Marke zu bieten hat und lädt ihre Kundinnen nun zum Schnuppern in den Concept Store ein.

Mit der Handcreme der gleichnamigen Marke geht lyksjø einen ersten Schritt in Richtung Kosmetik. „Die Skandinavier sind hier sehr nachhaltig und biologisch unterwegs, verwenden keine künstlichen Aromen und sind bei der Verwendung von natürlichen Inhaltsstoffen viel weiter als deutsche Hersteller“, erklärt Kube. Die Cremes werden in Dänemark entwickelt und in Frankreich, im Land des Parfüms, beduftet, sind also sehr hochwertig. „Kommen Sie vorbei und testen Sie“, lädt Kube ein, die mit den neuen Produkten ihre Kundinnen wieder ein Stück glücklicher machen will.

Am Montag, 27. Mai, 19.30 Uhr, findet das nächste VIP-Shopping mit dem Thema „Basische Ernährung – der Weg zum Wunschgewicht“ statt. Anmeldungen werden per E-Mail an kontakt@lyksjoe.de bis Montag, 12 Uhr, entgegengenommen. cat

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 23.05.2019