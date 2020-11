Glückskugel gibt’s beim Einkauf dazu

So spannend kann Vorfreude sein: Die Weihnachtszeit nähert sich und bei Möbel Höffner lockt der große Winter- und Weihnachtsmarkt mit seinem festlichen Sortiment – und Höhepunkten, die die schönste Zeit des Jahres einläuten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ab sofort gibt es bei dem Möbelexperten einen Adventskalender, randvoll mit Überraschungen: Neben Schokolade und einem Spruch oder Rezept verstecken sich in jedem Kalender zwei 5-Euro-Gutscheine. Wer also den „Höffi“-Kalender für 7,50 Euro kauft, macht dank der beiden garantierten 5-Euro-Gutscheine schon einmal Gewinn. Außerdem erhalten die Kunden bei einem Einkauf ihre persönliche Weihnachts-Glückskugel (solange der Vorrat reicht), die bei etwas Glück einen Höffner-Gutschein in sich versteckt hat. Ob man den Hauptgewinn in Höhe von 3000 Euro findet, erfährt man allerdings erst am Nikolaus-Wochenende (4. bis 7. Dezember), wenn die Kugel bei Möbel Höffner geöffnet wird. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.11.2020