Glückszustand für sieben Wochen

Es war eine tolle Sache, die Bühne im Park. Alle Veranstaltungen, die das Theater am Puls gemeinsam mit der Schwetzinger Veranstaltungsfirma Wivent und dem Team des Schlosses im Seepferdchengarten des Schlossparks auf die Beine gestellt hat, waren ausverkauft. Für Kunstschaffende, Schauspieler, Sänger, aber auch Veranstaltungstechniker und nicht zuletzt das Publikum wurden die vergangenen sieben Wochenenden so zu einem kleinen Stück Normalität – ausgehen und berieseln lassen, Kultur erleben. Wird dieser Sommernachtstraum seine Fortsetzung finden? Darüber sprach die Redaktion mit Intendant Joerg Steve Mohr.

Sieben Vorstellungen bei Bühne im Park und alle ausverkauft: Wie fühlt sich das nach der finalen Vorstellung „Iwwa di Brick“ an?

Joerg Steve Mohr: Das Open Air habe ich positiv erlebt. Wir waren relativ schnell ausverkauft. Alle Karten waren weg. Wir hatten tolle Zuschauer und viel Verständnis. Wir mussten wetterbedingt nur eine Vorstellung verlegen – die Kindervorstellung von der Kitz Theaterkumpanei mit dem Stück „Albin und Lila“, die dann im Mozartsaal gezeigt wurde, wo allerdings auch ein sehr schönes Ambiente ist und dem Stück bestimmt nicht geschadet hat.

Wie haben Sie persönlich dieses Open-Air-Theater erlebt?

Mohr: Ich selbst bin sehr glücklich, dass wir das gemacht haben. Es hat viel Energie und Kraft gekostet, vor allem auch im Vorfeld. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt – es ist schön, diese Open-Air-Reihe ins Leben gerufen zu haben.

Was war für Sie dabei die größte Überraschung – positiv, vielleicht auch negativ?

Mohr: Die größte Überraschung war für mich die Dankbarkeit der Menschen, die wir bekamen. Es war wirklich so, dass ich ganz oft hinterher gesagt bekommen habe: Macht weiter, das wäre doch was für jedes Jahr, tolles Ambiente, tolle Kunst in einer tollen Location – von daher war das sicherlich das Positive. Negatives (überlegt). . . da müsste ich wirklich suchen. Zum einen sicherlich der enorme Arbeitsaufwand. Wir haben eine tolle Firma mit Wivent, die uns technisch unterstützt hat, aber dennoch bleibt es an dem Abend selbst eine Menge Arbeit für alle – es wird ja auf- und wieder abgebaut – das schmälert die Sache dann eben im Nachgang. Das kostet Kraft und Energie.

Welches Feedback haben Sie von den Schauspielern bekommen?

Mohr: Die Schauspieler finden die Unterstützung der Stadt Schwetzingen toll: Sie sind dankbar, dass Schwetzingen den Mut aufgebracht und das einfach mit dem Theater am Puls umgesetzt hat. Allen voran sei hier Oberbürgermeister Dr. René Pöltl gedankt. Er hat sich für uns eingesetzt und ist vorausgegangen, als das Land zuerst die Förderung verwehrt hat. Erst auf seine Initiative hin flossen die 10 000 Euro vom Land und die Stadt packte die fehlenden rund 14 000 Euro drauf. Und wenn die Landessubvention nicht gekommen wäre, hätte die Stadt den Gesamtbetrag gestemmt. Das finde nicht nur ich toll, sondern auch die Schauspieler, die glücklich sind, dass sie eine Auftrittsmöglichkeit hatten und endlich mal wieder das machen konnten, weswegen sie diesen Beruf gewählt haben: Nämlich vor Publikum spielen und das Ganze live.

Und welche Rückmeldung kam von Besuchern?

Mohr: Wie gesagt, die Zuschauer haben das Ganze sehr positiv aufgenommen und die Rückmeldungen waren ganz oft: Macht das doch immer, schönes Ambiente – das hat mich natürlich sehr gefreut. Es gab auch keine Probleme in Bezug auf die Hygiene- und Abstandsregeln. Die Gäste hatten hierfür Verständnis, von daher war auch das sehr positiv.

Aufgrund der positiven Signale – wäre es nicht vorstellbar, die Bühne im Park weiter zu bespielen?

Mohr: Die Bühne im Park zu bespielen – auch weiterhin – ist mit Vorlauf verbunden: Man muss Gelder beantragen, es muss terminlich mit dem Schloss, der Eventfirma und mit den Schauspielern abgestimmt werden – das ist nichts, was man eben mal in einer Woche so auf die Beine stellen kann. Und letztendlich scheitert’s am Geld. Wir müssen jetzt gucken, dass wir unsere neue Spielzeit geregelt kriegen. Und auch da ist noch nicht so richtig klar, wie alles finanziert wird. Denn schon jetzt ist deutlich: Das Ganze wird mit Sicherheit mehr Kosten verursachen. Und da müssen wir schauen. Von daher ist es allein schon energetisch gar nicht möglich, die Bühne im Park länger zu bestreiten, als es erst einmal kalkuliert und geplant war – was wir sehr schade finden, weil uns eben auch die Besucher das Gefühl gegeben haben, es länger durchzuführen. Aber es ist eben eine energetische und letztlich auch finanzielle Geschichte.

Welche Kosten müssten dafür gedeckt werden – und von wem?

Mohr: Die Gelder für die Kosten, die gedeckt werden müssten, werden vom Land und von der Stadt zur Verfügung gestellt – bei der Bühne im Park waren das umgerechnet pro Ticket gut 32 Euro, die so querfinanziert wurden. Wenn wir keine Unterstützung von diesen Seiten bekämen, würde ein Ticket um die 50 Euro kosten und dann steht aber immer noch das Theater in der Verantwortung, dass auch wirklich diese Plätze alle verkauft werden. Wenn das nicht der Fall ist, müsste das Theater für die Kosten aufkommen. Das können wir uns natürlich nicht allzu oft leisten.

Die Förderung, die für das Projekt von Land und Stadt kamen – wer genau profitiert davon?

Mohr: Es profitieren von der Förderung letztendlich die Zuschauer, die für nur 20 Euro statt über 50 Euro eine Karte für ein abendliches Event im Schloss bekommen. Und letztendlich profitiert auch der Künstler, da dieser bezahlt werden muss und alleine durch die Einnahmen würde das nicht funktionieren. Sie können sich ja mal ausrechnen: Wenn am Abend eine Karte 20 Euro kostet, dann bleiben beim Theater nach Abzug aller Vorverkaufsgebühren zirka 17,50 Euro und wenn Sie das mal 90 (Plätze) nehmen, dann kommen Sie auf einen Betrag, der bei etwa 1400 Euro liegt. Damit ist natürlich die Miete fürs Schloss abgedeckt, auch für das Einlass- und Reinigungspersonal, aber da ist noch nicht der Künstler bezahlt. Land und Stadt sorgen mit ihren Subventionen dafür, dass es möglich ist, die Künstler angemessen zu bezahlen. Man kann auch sagen: Es gibt zwei Gewinner – einmal die Zuschauer, für die das Ganze ins Leben gerufen wurde, zum anderen die Künstler, die dann bezahlt werden können, obwohl die Zuschauer viel weniger für die Karte zahlen, als sie eigentlich wert ist.

Es bleibt also nichts beim Theater an sich hängen?

Mohr: Das Theater selbst hat bei dieser Aktion keinen Gewinn gemacht, sondern eigentlich wieder mal mit viel ehrenamtlicher Arbeit versucht, Kunst und Kultur nach Schwetzingen zu bringen, weil es unsere Leidenschaft ist, weil wir Geschichten erzählen wollen. Aber die Gelder, die letztendlich hier reingerechnet wurden, dienen lediglich den Schauspielern, der Miete fürs Schloss, der Bezahlung der Eventfirma, die uns hier sehr entgegengekommen ist, und eben der Werbung. Für alle Rahmenkosten haben wir die Gelder kalkuliert. Wenn wir uns jetzt auch noch reinkalkulieren würden, dann wäre so eine Karte weitaus teurer, beziehungsweise der Zuschuss müsste weitaus höher ausfallen.

Geplant ist die Premiere von Shakespeares Hamlet am 3. Oktober im Theater. Wie könnte das dann unter Auflagen aussehen?

Mohr: Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich ehrlich gesagt noch nicht so viel sagen. Es laufen Gespräche und Ideen, wie die neue Spielzeit aussehen könnte. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, tatsächlich am 3. Oktober die Spielzeit mit Hamlet zu eröffnen, aber das hängt von vielen Faktoren und Gesprächen ab – und wie immer natürlich am lieben Geld.

Gibt es einen Plan B, wenn das Theater dann nicht bespielt werden kann?

Mohr: Im Moment gehen wir gar nicht davon aus, dass wir im Theater bis Ende des Jahres groß spielen können. Wir sind noch dabei, uns Gedanken zu machen. Doch eigentlich scheidet das Theater aufgrund der Größe und mit Blick auf die Corona-bedingten Regeln per se aus. Unsere Planungen sehen andere Örtlichkeiten vor, dazu laufen die Gespräche. Da gibt es leider noch nichts, was ich zum heutigen Zeitpunkt mitteilen könnte.

Und einen Plan C, wenn gar keine Veranstaltungen mehr möglich sind ...?

Mohr: ... dann werden wir nicht spielen, dann bleibt das Theater zu. Letztendlich bedeutet das für viele freischaffende Künstler eine schwere Zeit, weil sie natürlicherweise von den Eintrittsgeldern beziehungsweise Aufführungsgagen ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen. Und wenn sie nicht arbeiten können, dann bleibt das Geld aus und es wird für sie schwer, über die Runden zu kommen.

