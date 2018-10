Glühwein zur Krönung

Es gibt einen Ort, an dem selbst nebelverhangene Tage ihren Reiz haben: den Schlossgarten. Eigentlich vom Kurfürsten als Sommerresidenz konzipiert und genutzt, wissen heute viele Menschen gerade im Herbst und Winter den Zauber dieses herausragenden Gartenkunstwerks zu schätzen.

Wer diese Faszination erleben will, kann sich einer Gartenführung anschließen: An den Sonntagen 28. Oktober und 18. November, jeweils um 15 Uhr, können die Besucher den „Winterzauber in Schwetzingen“ entdecken, der mit einem Becher Glühwein – oder Weißwein – ausklingt. Dieser stimmungsvolle Rundgang führt durch den stillen Schlosspark, dessen Atmosphäre auch in der kalten Jahreszeit bezaubert. Der Charme der Natur wird mit höfischen Geschichten, entsprechenden Anekdoten und winterlichem Gartenwissen erlebbar gemacht. Treffpunkt für die einstündige Führung ist der Ehrenhof des Schlosses. Der Preis inklusive ein Getränk beträgt 10 Euro. zg

