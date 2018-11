Typgerechte Beratung und Haarstyling mit Fantasie, Entspannen und Verwöhnen, Frisuren zum Wohlfühlen – das alles gibt es jetzt in einem angenehmen italienischen Ambiente. „Gönnen Sie sich eine Pause vom Alltag“, ist das Motto von Mariangela Bastone, die seit 20 Jahren in ihrem Salon „Figaro Mariangela“ ihren Kunden alle Wünsche erfüllt. Die gebürtige Mannheimerin, die in Schwetzingen das Friseurhandwerk lernte und seit 1995 Friseurmeisterin ist, bietet nach dem Umzug ihres Geschäfts von der Clementine-Bassermann-Straße in die Friedrichstraße 40 ein völlig neues Ambiente. Es sei immer ihr Traum gewesen, den Friseurladen in ein einladendes Wohnzimmer umzugestalten. Das ist ihr bestens gelungen.

Auf 100 Quadratmetern Fläche mit sechs modern ausgestatten Bedienungsplätzen ist ein wunderschön eingerichtetes Wohlfühlambiente entstanden. Hell und freundlich, im Retro-Stil, mit vielen historischen Accessoires. Tolle Bilder zeigen die Region Kalabrien an der Spitze des italienischen Stiefels. Ein riesiges Bild der Gemeinde Isola di Capo Rizzuto fällt besonders ins Auge. Die Familie von Mariangela Bastone stammt aus dem einzigartigen Landstrich an der felsigen Küste von ionischem und tyrrhenischem Meer. Im Salon „Figaro Mariangela“ für Damen und Herren bekommen die Kundinnen auch typgerechte Hochzeits- und festliche Hochsteckfrisuren. Alles nach professioneller Beratung. Angelina Papa, die Mama der Inhaberin, ist seit langem eine treue Mitarbeiterin und nimmt sich ebenfalls viel Zeit für alle Anliegen.

Bürgermeister Matthias Steffan war begeistert vom tollen Ambiente. „Hier ist ein wunderbares Geschäft entstanden. Wer es nicht bis nach Kalabrien schafft, sollte hierher kommen. Das Leben bedeutet Veränderung. Sie haben sich ein überaus attraktives Geschäft gestaltet, dafür Respekt, gut gemacht“, lobte Steffan die Investition in die Zukunft. Die Einweihung der neuen Räumlichkeiten wurde als Dankeschön an die Kunden, wie könnte es anders sein, mit Prosecco und einem italienischen Büffet gefeiert. vw

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 07.11.2018