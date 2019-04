Golfen für jedermann im Schlosspark

Das Schwetzingen ein sportliches Städtchen ist, zeigt nicht nur die Alla-hopp-Anlage. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg ließen bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des Jahresprogramms (wir berichteten) durchblicken, dass künftig der Schwetzinger Schlossgarten noch mehr Freizeitsportler anlocken wird – abgesehen von den Joggern und Nordic Walkern, die schon jetzt regelmäßig anzutreffen sind. Es ist nämlich ein 9-Loch-Golfplatz geplant. Dieser soll außerhalb der Kernöffnungszeiten – also morgens von 6 bis 9 Uhr und abends von 17 bis 21 Uhr – nutzbar sein.

In Abstimmung mit den Staatlichen Schlössern und Gärten entwickelt die amerikanische „Society of Golf Course Architects“ den ersten Routing-Plan. Demnach soll der erste Abschlag direkt nach dem Schloss-Eingang geradeaus in Richtung Weiher gehen (4er oder 5er Par), dann rechts abbiegen zum Apollo- Tempel übers „Lügebrückl“ als Spezialhindernis weiter hinter dem Weiher entlang – eventuell wird noch ein Inselgrün im Weiher entstehen – weiter zur alten Ruine und wieder zurück zum Eingang und zukünftigen Clubhaus „Kurfürstenstübchen“. Die „Driving Range“ ist im Ehrenhof angedacht.

Blumenbepflanzung muss weichen

Das „Greenfee“ kann im direkt im Ticketshop erhalten und bezahlt werden. Die Mitarbeiter der Staatlichen Schlösser und Gärten erweitern ihr Tätigkeitsfeld um „Greenkeeping“ und „Marshal“-Aufgaben, bestätigte auch Schlossverwalterin Sandra Moritz gegenüber dieser Zeitung in der Pressekonferenz. Allerdings – und das ist ein Wermutstropfen, der auch schon für reichlich Diskussionsstoff innerhalb der Schlossgärtnerei gesorgt hat – muss die üppige Blumenbepflanzung zugunsten des Fairways etwas reduziert werden.

Die Marketingabteilung der Welde-Braumanufaktur entwickelt in Abstimmung mit dem Stadtmarketing gerade einen speziellen „Schwetzinger Golfbag“, der nicht nur ein hochwertiges Schlägerset enthalten wird, sondern einen zusätzlichen Schläger fürs Spargelstechen – eben ganz Schwetzingen-like!

Die Ideengeber sind sich einig: Diese Maßnahme wird zusätzlich Touristen aus der gesamten Welt anlocken und Schwetzingen international noch berühmter machen.

Sobald alle Planungen abgeschlossen sowie alle Genehmigungen erteilt worden sind, könnte dieses Projekt bei ehrgeiziger Planung schon im Frühherbst umgesetzt werden. csp/kaba

