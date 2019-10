Gospel und Jazz auf der Trompete

Der aus Brasilien stammende Trompeter, Komponist, Schriftsteller und Maler Dirceu Braz. © Jaschke

Die „Fantastischen Zwei“, Dirceu Braz und Michael von Haas, kommen mit Trompete und Saxofon am Samstag, 26., 20 Uhr, und Sonntag, 27. Oktober, in das Restaurant „Die Planke“ auf den Kleinen Planken mit Gospel, Funk, Samba, Jazz und Blues.

Dirceu Braz ist im brasilianischen São Paulo geboren und stammt aus einer sehr einfachen Familie. Sein Drang nach Bildung und der Wunsch, eines Tages in Europa leben zu können, um sein Musikstudium fortzusetzen, führte ihn im Jahr 1973 nach Deutschland. Dort studierte er erst an der Musikhochschule Stuttgart und später in der Schweiz. Danach kam er zurück nach Deutschland und war zwölf Jahre lang in Heidelberg als Dozent für das Fach Trompete tätig.

Musiker und Buchautor

Während dieser Zeit in Heidelberg begann eine internationale Karriere als Trompetensolist, in der mehr als 14 Tonträger entstanden sind. Dirceu Braz verfolgte seinen Traum, sich nicht nur als Musiker, sondern auch als Buchautor und Maler durchzusetzen, was ihm auch gelungen ist. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.10.2019