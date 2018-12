Gospels und Pop-Klassiker im Repertoire

Viele berührende Gospelsongs und Pop-Klassiker hat die „Modern Church Band“ aus Karlsruhe für ihr Benefizkonzert am Samstag, 9. Februar, um 19 Uhr im Rokokotheater aus ihrem Repertoire ausgewählt. Seit 2012 engagiert sich die Gruppe mit Benefizkonzerten kostenfrei und ehrenamtlich für soziale Zwecke weit über ihre eigene Herkunftsregion hinaus.

Neben der Interpretation der Melodien steht die Übersetzung ihrer Texte im Vordergrund, mit der die Kraft von Komposition und Aussage für Besucher erschlossen wird. Die Band nimmt das Publikum mit auf eine Reise von wunderbaren Klängen, Geschichten und Stimmen.

Mit einem fünfköpfigen Bläsersatz, einer großen Rhythmusgruppe und einem Gesangsensemble interpretiert die „Modern Church Band“ ihre Songs in begeisternder Weise zwischen Soul, Swing, Blues und Rock, aber auch mit sinfonischen Elementen. Die beiden Gesangssolistinnen Susanne Kunzweiler und Claudia Müller, die auch langjährige Solistinnen des Polizeimusikkorps Karlsruhe sind, verleihen dem Konzert eine ganz besondere Kraft und Ausdrucksweise, die man in dieser Vielseitigkeit nur selten erlebt.

Bei der „Modern Church Band“, die nicht in der Tradition eines Gospelchors steht, springt der Funke schon beim ersten Song über und berührt die Herzen des Publikums. Mit der bandeigenen Empathie gelingt es, die Inhalte der Songs dem Publikum so nahe zu bringen, so dass eigentlich nie Konzert ohne Standing Ovations endet.

Das Benefizkonzert wird veranstaltet vom Rotary Club Schwetzingen-Kurpfalz zugunsten des Kinderförderfonds Südliche Kurpfalz. Der gesamte Erlös kommt dem guten Zweck zugute. zg

Info: Weitere Infos zur Band unter www.modernchurchband.de

