Gottesdienst im Netz wird fortgesetzt

„Wo sind die Engel?“ lautet das Leitthema des Online-Gottesdienste „for your soul“, den die evangelische Kirchengemeinde an diesem Samstag, 26. September, erstmalig nach der Sommerpause wieder startet.

Engel haben in unserer Zeit Konjunktur. Ob Bilder oder Songs, Filme oder als Kettenanhänger – viele Menschen können mit den Boten Gottes etwas anfangen, viele setzen ihre Hoffnung auf einen Schutzengel oder nennen einen besonders lieben Menschen so, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Kirche.

Aber was tun Engel eigentlich? Müssen sie unbedingt Flügel haben? Gibt es Engel überhaupt – und wenn ja, wie kann man sie erkennen? Solchen Fragen gehen die neue evangelische Pfarrerin Franziska Beetschen und ihr Kollege Steffen Groß – beide aus Schwetzingen – beim Online-Gottesdienst „for your soul“ nach. Er wird am Samstag ab 18 Uhr aus der Wollfabrik ausgestrahlt.

Die Musik steuert die „for your soul“-Hausband mit Dominik Steegmüller (Gesang), Mathias Buchta (Gitarre) und Tobias Nessel (Schlagzeug) bei. Sie sind beim Durchgang durch die Popmusik reihenweise Engeln begegnet. In dem Gottesdienst wird übrigens auch die Kollekte digital gesammelt (Infobox). zg

