Im evangelischen Kirchenjahr ist der vierte Sonntag nach Ostern der Sonntag Kantate, der den Namen nach den Worten „Singet dem Herrn ein neues Lied“ trägt. Die evangelische Kirchengemeinde und ihre Kantorei feierten dazu am gestrigen Sonntag im Melanchthon-Haus einen Sing-Gottesdienst, der von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer mit dem Kirchenchor und dem Gospelchor gestaltet wurde. Eine tolle Mischung von mehrstimmigen Liedern und Kanons aus dem Gesangbuch und neuen Stücken aus dem zum ersten Advent erscheinenden Gesangbuch-Anhang begleitete den Gottesdienst.

„Singen geht immer“, leitete Pfarrer Steffen Gross die Liturgie mit Gesang ein und „Ich will den Herr loben allezeit“ folgte als Kanon. Nach dem Bußgebet „Sölle, Loben ohne zu lügen“ ließ der Kirchenchor das „Kyrie eleison“ erklingen. „Ich singe dir mit Herz und Mund“ von Paul Gerhardt lobte den Herrn im Anschluss. In der Lesung über 1. Samuel 16, 14-23, sprach Andrea Hartmann über „David als Musiktherapeut“: „Singen dem höchsten König zur Ehre.“

Gegen die Dunkelheit

Das moderne Lied „Aus den Dörfern und aus Städten“ lud danach zum Fest des Glaubens ein. „Lasst uns singen, Gott ist gut“, hieß es in dem flotten „Latino-Halleluja“, das vom Chor mit der zweiten und dritten Stimme begleitet, zur Predigt überleitete. „Ich singe, weil ich ein Lied hab, nicht, weil es euch gefällt“, meinte Liedermacher Konstantin Wecker, wurde dessen Zitat genannt. Pfarrer Steffen Gross führte die Gottesdienstbesucher an die Apostelgeschichte heran, in der Paulus und Silas im Gefängnis auf einmal beten und ihren Gott loben. „Die singen“, hört es auch der Kerkermeister: „Sie singen an gegen die Nacht und die Dunkelheit und die Ketten und gegen Unrecht und Hoffnungslosigkeit auch.“ Als ein großes Erdbeben hereinbricht, kommt auch der Kerkermeister zum Glauben an Gott.