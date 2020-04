Gottesdienste trotz Corona-Krise bieten nun auch die Zeugen Jehovas für ihre Gemeinden in der Region an. Aufgrund der aktuellen Gefährdungslage finden ja bis auf Weiteres keine Gottesdienste mehr in den Kirchengebäuden statt.

Jehovas Zeugen haben aber frühzeitig und innovativ auf die Situation reagiert und bieten die Möglichkeit, ihre interaktiven Gottesdienste per Videokonferenz gemeinsam zu erleben. Dank moderner Apps mit Audio- und Videoübertragung bieten diese Konferenzen neben der gemeinsamen Anbetung vor allem die Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Hinweise und Informationen und das komplette Onlineangebot in Form von Videos findet man auf der Website jw.org. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 02.04.2020