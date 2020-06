Gratisvorträge in Bauwerken

Die Staatlichen Schlösser und Gärten öffnen ihre Monumente weiter: Ab diesem Freitag, 5. Juni, sind auch das Badhaus und die Gartenmoschee im Schlossgarten Schwetzingen täglich von 12 bis 18 Uhr wieder für die Besucher zugänglich, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Die beliebten Ziele im Garten öffnen mit einem zusätzlichen Programm an den Wochenenden: Samstags, sonntags und an den Feiertagen bietet die Schlossverwaltung an beiden Bauwerken Kurzvorträge von 12 bis 16 Uhr von 30 Minuten an – natürlich im vorgeschriebenen Sicherheitsabstand und unter den bestehenden Hygieneregelungen.

Auch die Gartenführungen finden wieder statt: In den Pfingstferien täglich um 14 Uhr – ab Montag, 15. Juni, samstags und sonntags, ebenfalls um 14 Uhr. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 06221/65 88 80 ist erforderlich.

Viele Besucher haben sich nach der Wiedereröffnung des Schlossgartens immer wieder gefragt, warum nicht auch Führungen durch das weitläufige Parkareal angeboten werden – zumal nirgends besser als unter freiem Himmel die Regeln der Corona-Verordnung umgesetzt werden können. Umso erfreulicher ist dieser jetzige Schritt – für das Schloss, seine engagierten Führer und vor allem die Gäste.

Und damit diese die berühmten Parkbauten Badhaus und Moschee auch richtig kennenlernen können, bieten die Staatlichen Schlösser und Gärten eben nun Kurzvorträge im genannten Zeitraum an. Das Besondere: Die Ausführungen der Experten sind im Eintrittspreis enthalten und hierfür ist keine Anmeldung erforderlich.

Inspiration aus dem Orient

Nicolas de Pigage errichtete die Moschee mit ihrem Zentralbau, den beiden Minaretten und Gebetsgängen zwischen 1779 und 1795. Als Vorbild für diese außergewöhnliche Gartenarchitektur dienten neben der Gartenmoschee von William Chambers in Kew Gardens in London vor allem Entwürfe von Johann Fischer von Erlach. Faszinierend ist die Kombination abendländischer und orientalischer Architektursprache. So finden sich barocke Kuppel, spitzbogige Fenster und Rundbogenarkaden neben Minaretten, Pavillons und Halbmonden.

Das Badhaus wird zu Recht als kostbares Meisterwerk im Schlossgarten von Schwetzingen bezeichnet. Das vom lothringischen Baumeister Nicolas de Pigage zwischen 1768 und 1775 errichtete intime Lustschloss durfte unter Carl Theodor nur auf Einladung des Kurfürsten betreten werden. Wie viele Schlossbauten zu dieser Zeit war auch es von einem französischen Bauwerk inspiriert. Pigage nahm sich das Grand Trianon im Schlosspark von Versailles zum Vorbild, das Ludwig XIV. sich als Rückzugsort errichten ließ. zg/kaba

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 04.06.2020