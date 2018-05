Anzeige

„Gregorianika“ bezaubern mit ihren atemberaubenden Stimmen immer wieder ihre Zuhörer. Das Ensemble in Mönchskutten gastiert am Sonntag, 3. Juni, um 19 Uhr in der hiesigen Schlosskapelle.

Neben den unvergesslichen Stimmen wird auch der typisch meditative Charakter der Gregorianik nicht zu kurz kommen. Die Konzertgäste erwartet in dem 90-minütigen Programm neben den „Klassikern“ wie Ameno und Mönchsgebet eine Sammlung ihrer bekanntesten Eigenkompositionen. Ferner hält der Chor noch einige ungehörte Überraschungen für seine Fans bereit, heißt es seitens des Veranstalters „Weltmusik“. Als erster gregorianischer A-cappella-Chor hat Gregorianika in seiner zwölfjährigen Schaffenszeit mit neun CDs, einer legendären Live-DVD und zahlreichen Konzerten wesentlich zu der Popularität und Wiederbelebung dieses speziellen Genres beigetragen.

