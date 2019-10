Greifvogel auf der B 36 sorgt für Vollsperrung

Schwetzingen/Brühl.Inzwischen steht fest, welche Ursache für einen schweren Verkehrsunfall verantwortlich ist, der sich am Mittwochnachmittag gegen 14.35 Uhr ereignete und der für große Staus bis in die Abendstunden hinein sorgte (SZ berichtete). Auf der von der B 535 in die B 36 gehenden vierspurigen Straße kam es in Fahrtrichtung Mannheim kurz nach der Anschlussstelle der A 6 zu einem schweren Zusammenstoß.

Die 33-jährige Fahrzeugführerin eines Land Rover befuhr zum Unfallzeitpunkt den Verzögerungsstreifen, um die B 36 in Richtung Brühl und Möbel Höffner zu verlassen. Der hinter ihr fahrende 42-jährige Lenker eines Renault Kangoo wich einem plötzlich auf dem linken Fahrstreifen sitzenden Greifvogel aus und kollidierte mit dem Heck des Land Rovers. Im Anschluss daran wurde der Renault nach rechts in die Leitplanken geschleudert und kam dort letztlich zum Stehen.

Der 42-jährige Fahrer wurde hierbei verletzt und im Anschluss zur weiteren Versorgung in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht. Die 33-jährige Frau im Land Rover wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. Ihre erst dreijährige Tochter, die ordnungsgemäß im Kindersitz saß, blieb glücklicherweise völlig unverletzt. Eine Absuche der B 36 nach dem Greifvogel – der quasi den Unfall verursacht hatte, verlief negativ.

Aufgrund der zunächst unklaren Sachlage waren insgesamt drei Rettungswagen im Einsatz. Der nicht mehr fahrbereite Renault musste durch ein Abschleppunternehmen mittels Kran geborgen werden. Für den Zeitraum des Abschleppvorgangs musste die B 36 für gut 20 Minuten voll gesperrt werden. Hierdurch bildete sich ein Rückstau in Richtung Schwetzingen.

Nachdem die Vollsperrung gegen 17.35 Uhr wieder aufgehoben werden konnte, musste im Anschluss noch der rechte Fahrstreifen zur Fahrbahnreinigung gesperrt werden. Erst gegen 18.40 Uhr war die B 36 in Fahrtrichtung Mannheim wieder komplett frei. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Fazit: Kleine Ursache, große Wirkung. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.10.2019