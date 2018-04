Grimminger kommt mit Bäckerei-Café

Die Vorderansicht des neuen Wohn- und Geschäftshauses soll sich gut in die Straßenfront einpassen. Die ganze Geschäftsfläche wird von Grimminger genutzt, davor soll ein Straßencafé entstehen, links die Einfahrt zur Tiefgarage, im Vordergrund rechts ist das bestehende Eiscafé zu sehen. Das Bild unten zeigt die rückwärtige Ansicht mit den Dachterrassen für die Wohnungen im ersten Obergeschoss (links) und im Dachgeschoss (rechts). © Renovativ

„Grimminger bleibt und will mit einer großen Neueröffnung im Spätsommer oder Herbst 2019 seine Position in Schwetzingen stärken“, sagt Michael Ruppert aus der Geschäftsleitung des Mannheimer Bäckereiunternehmens auf Anfrage unserer Zeitung. Man sei nun seit fast 20 Jahren in der Mannheimer Straße, könne aber in dem kleinen Laden nur einen Teil seines Konzeptes verwirklichen. Nach Abriss und

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3760 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.04.2018