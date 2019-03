Größere Bauabstände sorgen für bessere Durchlüftung

Grundsätzlich, so Stadtrat Carsten Petzold zu Beginn einer Pressemitteilung der Schwetzinger Freien Wähler (SFW), sei alles besser, als der jetzige Zustand des Postareals in der Bahnhofanlage. Und weil dies so sei, habe die SFW von Anfang an die Initiative eines Investors begrüßt, aus dem Post-Betonbau der 1970er Jahre, der optisch schwer in die Jahre gekommen sei, ein ansprechendes Projekt mit über 30 Wohnungen zu erstellen, so die Erste Vorsitzende der Freiwähler, Elfriede Fackel- Kretz-Keller dazu.

Die ersten, den Schwetzinger Freien Wählern zugänglichen Pläne des Bauherren, führten allerdings zu kontroversen Diskussionen nicht nur innerhalb der Fraktion der SFW sondern auch und insbesondere bei der direkten Nachbarschaft. Deren Einwände führten bereits zu verschiedenen Ortsbesichtigungen, so Stadtrat Karl Rupp, der das Thema Postareal federführend bei den Freiwählern betreut.

„Nicht jede Einwendung beachtet“

In der Gesamtheit des nachfolgenden Prozesses habe der Investor seine Pläne dahingehend verbessert, dass er Bauvolumen und Baukörper veränderte, so dass er den Einwänden der Nachbarschaft im Wesentlichen gerecht wurde. „Aber nur im Wesentlichen“, so Rupp, der die Mandatsträger und Kandidaten erneut zu einem Vor-Ort-Termin geladen hatte, um dies entsprechend zu erläutern. Insbesondere bemängelt er den Schluss der Baulücke zwischen Postgebäude und Gebäude der deutschen Bank sowie der folgenden Anwesen.

Diskussion wieder angestoßen

Warum, so der Stadtrat, nutzen man an dieser Stelle nicht die Chance, dies weiter frei zu lassen, um damit auch für eine Durchlüftung des Areals zu sorgen? Natürlich, führte Rupp weiter aus, sei auch ihm klar, dass die baurechtlich geforderten Abstände zwischen den Gebäuden eingehalten werden und somit die Baupläne wohl nicht versagt werden könnten, „aber das hindert uns doch nicht daran, dieses Bauvorhaben im Gespräch und Einvernehmen mit dem Investor noch besser einzufordern“, so Rupp.

Ob dies letztlich gelingt, bleibe abzuwarten. Immerhin habe der Ortstermin dafür gesorgt, dass die Diskussion zumindest bei den Schwetzinger Freien Wählern wieder angestoßen und das Abstimmverhalten im Stadtrat über das Vorhaben weiter offen sei, schreibt Petzold abschließend in der Pressemitteilung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.03.2019