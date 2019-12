Größerer Schaden am Glasfaserkabel

Das Tor am Schlossgarten in der Nähe der GRN-Klinik ist seit Mitte vergangener Woche kurzfristig außer Betrieb gewesen. Grund dafür war ein beschädigtes Glasfaserkabel, wie Sandra Moritz, Leiterin der Schlossverwaltung Schwetzingen, auf Anfrage mitteilte.

Die Funktion des Tores und auch der Überwachungskameras stehen in Zusammenhang mit dem Glasfaserkabel – das Tor ging daher nicht mehr automatisch auf und ein Mitarbeiter des Schlosses musste vor Ort die Stellung halten. „Momentan ist das Kabel überbrückt und das Tor funktioniert wieder“, erklärte Moritz. Allerdings stehen durch die Beschädigung am Kabel Reparaturarbeiten an, die im neuen Jahr angegangen werden müssen. caz

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.12.2019