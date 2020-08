Großaufgebot an Polizei rückt an

Auf dem Kasernen-Areal der Tompkins Barracks in der Friedrichsfelder Landstraße, in denen Asylbewerber und Bundeswehr-Studenten untergebracht sind, kam es am Sonntag gegen 22 Uhr zu einer Auseinandersetzung, bei der die Polizei einschreiten mussten.

Wie diese berichtet, soll es zuerst zu einer verbalen, später auch handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen dem Sicherheitspersonal der Asylunterkunft und einem 27-jährigen Bewohner gekommen sein. In der Folge solidarisierten sich immer mehr Bewohner mit dem jungen Mann, so dass die Situation zu eskalieren drohte. Insgesamt 15 Streifenwagenbesatzungen wurden zur Einrichtung beordert. Gespräche mit dem Wortführer der Bewohner zeigten Erfolg und die Lage beruhigte sich bis Mitternacht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt. pol

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.08.2020