Große Vorfreude auf USA-Reise im September

Doris Mullis, die Präsidentin des Partnerschaftsvereins in der Partnerstadt Fredericksburg (Virginia/USA) war für einige Tage in Schwetzingen zu Gast. Dabei hat sich das im Rathaus für den USA-Austausch verantwortliche Team mit ihr am Sonntag im neuen Welde-Brauhaus getroffen und über aktuelle Entwicklungen und Projekte ausgetauscht.

„Besonders freuen wir uns auf die Bürgerreise nach Fredericksburg, die Ende September stattfinden wird“, sagt Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und ist ganz gespannt: „Unsere Fredericksburger Freunde bereiten gerade das Programm vor.“ Die Reise ist allerdings bereits ausgebucht, es besteht sogar eine Nachrückerliste. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.02.2020