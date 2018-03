„Großer Moment der Kommunalpolitik“

Anzeige

Für SPD-Stadträtin Monika Maier-Kuhn war es ein „großer Moment in der kommunalen Politik“ und die Erfüllung einer „Herzensangelegenheit“. Ihr Gegenüber Marco Montalbano (Bündnis 90/Die Grünen) nannte es einen „historischen Tag“, dass der Gemeinderat nun ein Klimaschutzprogramm beschlossen hat und umsetzen will. „Denn es war ein Antrag der Grünen, der den Stein ins Rollen brachte“, erinnerte Montalbano. Und deren Fraktionssprecherin war damals eben die 2017 zur SPD gewechselte Maier-Kuhn, die immer ein Motor für die Erstellung dieses Konzepts war.

Den Beschluss dafür hatte der Gemeinderat bereits 2013 getroffen. Im Jahr 2015 wurde die Einstiegsberatung mit einem Endbericht „Coaching Kommunaler Klimaschutz Stadt Schwetzingen“ abgeschlossen. Die insgesamt 37 formulierten Ziele und Maßnahmen bilden einen Prioritätenkatalog für die Verwaltung und den Gemeinderat, dass dem Integrierten Klimaschutzkonzept als Grundlage dient. 2017 erhielt die Firma B.A.U.M. Consult den Zuschlag zur Erstellung des Programms und begann zusammen mit dem Leiter der städtischen Stabsstelle Klimaschutz, Energie und Umwelt, Patrick Cisowski, sowie dem Lenkungsausschuss, bestehend aus Mitgliedern der Fraktionen des Gemeinderates, der Stadtverwaltung, Vertretern des Handwerks, Energieberatern, des Rhein-Neckar-Kreises und weiteren Mobilitäts- und Umweltverbänden, mit der Arbeit.

Das Klimaschutz-Leitbild der Stadt Schwetzingen Schwetzingen geht vorbildlich voran. In den öffentlichen Liegenschaften und bei der Straßenbeleuchtung wird ein klimafreundlicher und ressourcenschonender Einsatz von Energie und Produkten (nachhaltige Beschaffung) konsequent und strategisch vorangetrieben. Schwetzingen hat ein zukunftsfähiges Energiesystem. Die Energieinfrastruktur wird technologieoffen aber konsequent um klimaschonende Technologien ergänzt. Schwetzingen hat bei Gebäuden einen sehr hohen energetischen Standard. In der Stadtplanung wird eine flächenschonende und klimafreundliche Entwicklung forciert. Verwaltungsseitig werden Gebäudeeigentümer motiviert und beim konsequent klimaschonenden Bauen und Sanieren unterstützt. Schwetzingen ist umwelt- und klimafreundlich mobil. Motorisierter Individualverkehr (MIV) wird wo möglich vermieden oder auf den Umweltverbund (Fuß, Rad, ÖPNV) verlagert. Klimafreundliche und innovative Antriebe werden vermehrt eingesetzt. Schwetzingen ist offen für Innovationen. Nachhaltige Technologien für Energieeffizienz und Energiegewinnung sowie Entwicklungen wie die nachhaltige Digitalisierung werden als Chance für den Klimaschutz begriffen und vor Ort erlebbar gemacht. Schwetzingen entwickelt Strategien zur Klimafolgenanpassung. Umwelt- und Naturschutz genießen in der Stadtentwicklung hohe Priorität. Bürgerliches Engagement in der Stadtgestaltung wird verwaltungsseitig unterstützt. Klimaschutzvision 2050 für Schwetzingen: „Wir – Bürgerschaft, Wirtschaftende sowie Politik und Verwaltung – streben ein annähernd klimaneutrales und klimaangepasstes Schwetzingen im Jahr 2050 an.“ Klimaschutz-Ziele 2030 für Schwetzingen: „Um unser langfristiges Ziel zu erreichen, werden wir bis 2030 unsere Treibhausgasemissionen auf fünf Tonnen pro Einwohner und Jahr reduziert haben. Das gelingt durch: Reduktion des Stromverbrauchs um 10 Prozent, Reduktion des Wärmeverbrauchs um 14 Prozent, Reduktion des Treibstoffverbrauchs um 11 Prozent, Erhöhung des Anteils lokal erzeugter Energien am Wärmeverbrauch auf 16 Prozent und am Stromverbrauch auf 9 Prozent.“ ali

Vier Handlungsfelder

B.A.U.M.-Geschäftsführer Ludwig Karg blickte in der Gemeinderassitzung am Donnerstag noch einmal auf dieses intensive Dreivierteljahr mit breiter Bürgerbeteiligung zurück. In zwei aufeinander aufbauenden „Klima-Werkstätten“ seien konkrete und maßgeschneiderte Klimaschutzprojekte in den vier wichtigsten Handlungsfeldern erarbeitet worden: