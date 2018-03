Anzeige

„Wisst ihr noch, wer uns heute besucht?“, fragt Erzieherin Lena Lösche. Die Kinder auf den blauen Gymnastikmatten, die die vier Männer in Trainingsanzügen in der Turnhalle genau beäugen, überlegen. „Mannheim Friedhof“, ertönt eine Stimme und alle biegen sich vor Lachen. Leonidas, der an diesem Vormittag eigens sein Deutschlandtrikot angezogen hat, weiß dagegen genau Bescheid: „Der SV Waldhof Mannheim“, stellt der Sechsjährige klar.

Leonidas und seine Freunde aus dem Kindergarten St. Pankratius erwartete am gestrigen Vormittag ein ganz besonderes Programm: Kubilay Dogan, Dorian Diring, Mete Celik und Ilias Tzimanis vom Mannheimer Fußball-Regionalligisten sind zu Gast. Zu verdanken haben die Kinder dies Klaus Hammann. Der 62-Jährige, der in Plankstadt wohnt, sich aber selbst als Urschwetzinger sieht, weilt als Mitglied der Freiwilligenagentur seit 2011 jeden Montag vor Ort, um mit den Kindern Fußball zu spielen. „Es macht Spaß und man bleibt jung“, erzählt Hammann, der selbst 13 Jahre als Fußballtrainer tätig war. Wechseln Kinder vom Kindergarten in die Schule, überlegt sich der Ehrenamtliche stets ein besonderes Abschiedsgeschenk: in diesem Jahr ein Besuch des SV Waldhof. „Sein Herz brennt für diese Sache“, macht Conny Neuber, ebenfalls Mitglied der Freiwilligenagentur und an diesem Vormittag mit von der Partie, ihrem Kollegen das größte Lob. Die Kinder sind voller Neugier. „Wie groß ist das Fußballfeld?“, fragt Jan (5). Mete Celik antwortet: zwischen 90 und 120 Meter lang und 45 bis 90 Meter breit. Leonidas fragt: „Wie wird man so gut?“ „Der Verein hat mich gut ausgebildet“, erklärt Kubilay Dogan. Und Erzieherin Lena Lösche ergänzt: „Man muss auch viel trainieren.“ „Wie oft?“, fragen die Kinder. „Täglich. Mindestens zwei Stunden“, antworten die Gäste.

Verein engagiert sich vielseitig

Dann wird endlich gekickt. Kubilay Dogan, Dorian Diring, Mete Celik und Ilias Tzimanis stellen sich je eine Mannschaft zusammen, die sie beim Spiel anleiten. Das Gerangel um den Ball ist groß, der Spaß ebenso. „Wir haben in Kindergärten auch schon vorgelesen oder mit gefrühstückt“, berichtet Spieler Mete Celik vom Engagement des Vereins. Dann nähert sich das Vergnügen dem Ende. Schließlich müssen die Spieler um 14 Uhr wieder auf dem Rasen stehen. Das Training ruft. Heute (14 Uhr) ist der FC Astoria Walldorf zu Gast. cat