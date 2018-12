Großes Kino mit Leidenschaft

So was war in der Alten Wollfabrik noch nie! Von Kindern über Jugendliche bis zu jungen Erwachsenen veranstalteten über 35 Künstler in dem ja nicht wirklich großen kurfürstlichen Kulturtempel ein fulminantes Fest aus Tanz und Musik und rissen die Zuschauer förmlich mit.

Das Projekt „Musicology – Revue Decades“ des Mannheimer Vereins „Changes“ hat Ausnahmecharakter. Keine Profis, aber

...