Großes Loch klafft in der Fahrbahn

Hoppla! Tut sich der Boden unter Schwetzingen auf? Zumindest möchte man das beim Anblick des Lochs in der Asphaltdecke in der Hebelstraße (Höhe Reisebüro am Alten Messplatz) meinen. Das klafft dort seit Mittwochnacht.

Das Bauhof-Team um Leiter Volker Ziegler hat nach Anrufen von Anwohnern an Fronleichnam Absicherungen aufgestellt, damit kein Verkehrsteilnehmer in dem Loch steckenbleibt. Auch in die Friedrich-Ebert-Straße musste das Team ausrücken, weil dort ebenfalls ein solches Loch in der Straße ist. Im Ulmenweg im Hirschacker hat sich zudem der Gehweg abgesenkt. Dies alles seien Folgen des Wetters, heißt es aus dem Bauamt im Rathaus. Die Hitze habe den Asphalt erst plastisch, also weich gemacht. Das liegt am Bitumen, dem elastischen „Erdpech“. Knallt die Sonne auf den Asphalt, kommt es zu Verformungen und Rissen. Kommt Feuchtigkeit hinzu, so wie nach dem heftigen Regen am Mittwoch, werden die Risse zu Furchen und wie in diesen Fällen zu Löchern. Eine Fachfirma sei bereits beauftragt, man hoffe auf eine schnelle Wiederherstellung von Straße und angesenktem Geweg, heißt es aus dem Rathaus. kaba

