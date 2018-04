Anzeige

„Der kategorische Imperativ ist keine Stellung beim Sex.“ Das zumindest behauptet Horst Evers. Und mit Sicherheit hat er auch eine entsprechende Begründung dafür. Die verrät er eventuell am Samstag, 26. April, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Alten Wollfabrik.

2008 erhielt der Geschichtenerzähler aus Absurdistan den Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte „Kleinkunst“. In der Begründung der Verleihung hieß es: „Damit zeichnet die Jury einen Geschichtenerzähler aus, der Menschen und Gegenstände genau wie Ereignisse mit ins Extrem getriebener kindlicher Naivität betrachtet. Wie zufällig entdeckt er im Alltäglichen das Fantastische. Mit seiner grotesken Weltsicht gelingt es ihm immer wieder, die Wirklichkeit auszutricksen.“ Seine Geschichten zeichnen sich durch ein besonderes Gespür für den zartfühlenden Humor aus, der voller Fantasie und ausgesprochen leichtfüßig daherkommt. Begleitet von seinem herzhaft komischen Mienenspiel und gepaart mit rhetorischer Raffinesse, präsentiert Evers Missgeschicke und Peinlichkeiten, die zuweilen schon die Ausmaße eines britischen Mr. Bean erreichen.

Auf der Bühne liest, ruft, dröhnt, zischt und wummert Horst Evers seine Geschichten heraus, dass es nur so eine Art hat. Es ist sehr viel drin in diesem Abend, wie immer verpackt in vielen kleinen, harmlos beginnenden Erzählungen. Vor allem aber ist es ein grandioser Spaß. zg