Grüne Kraft voraus für den Rat

„Schwetzingen muss grüner werden! Unsere 26 Kandidatinnen und Kandidaten zeigen: Wir Grüne wollen und werden mit geeinter Kraft den Klimaschutz in Schwetzingen weiter voranbringen. Wir setzen uns für eine bürgerfreundliche und transparente Kommunalpolitik und für mehr bezahlbaren Wohnraum ein. Die Wirtschaft muss sich der sozial-ökologischen Transformation stellen, denn nur so hat sie eine Zukunft. Dafür müssen wir gemeinsam Wege finden,“ sagt Jacqueline Koch-Mattern (38), Vorsitzende des Ortsverbands (OV) und Prokuristin in einem mittelständischen Unternehmen, bei der Aufstellung der Kommunalwahlliste im „Blauen Loch“ laut Pressemitteilung der Partei.

Damit stehen die 26 Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl fest. Die ehemalige Oftersheimer Gemeinderätin und Expertin für Immobilien und Bauentwicklung Koch-Mattern wurde zur Spitzenkandidatin für die Schwetzinger auf Platz eins gewählt. „Das grüne Team steht und wir sind bereit, unsere gute Arbeit im Gemeinderat fortzusetzen“, sagt sie. Die Sitzung leitete Monika Schroth vom Ortsverband Neulußheim. Landtagsabgeordneter Manfred Kern, seines Zeichens Schatzmeister des Ortsverbandes, der selbst nicht kandidiert, stellte sich als Stimmenauszähler zur Verfügung.

Erfolge beim Klimaschutz

Marco Montalbano (49), Fraktionsvorsitzender der Grünen, wurde auf Platz zwei der Liste gewählt. Der Stadtrat und vormalige OV-Sprecher betonte in seiner Rede die grünen Erfolge der letzten Jahre, besonders im Bereich des Klimaschutzes. „Wir Grüne haben dafür gesorgt, dass der Klimaschutz in den Mittelpunkt der Kommunalpolitik gerückt, ein Klimaschutzbeauftragter eingestellt und ein integriertes Klimaschutzkonzept erarbeitet wurde. Nun werden wir darauf achten, dass die ambitionierten Ziele auch erreicht werden.“ Stolz ist Montalbano, freier Journalist und alleinerziehender Vater von zwei Kindern, auch auf den maßgeblichen Beitrag zur Einführung des Kulturpasses in Schwetzingen. „Kultur ist, was unsere Gesellschaft zusammenhält,“ betont er. „Wir Grüne kämpfen für ein lebenswertes Schwetzingen für alle Bürger, gesellschaftliche Teilhabe für alle, für maximale Transparenz und die größtmögliche Beteiligung der Bürger an städtischen Entscheidungsprozessen.“

Kathrin Vobis-Mink (50) auf Platz drei der grünen Liste will sich dafür einsetzen, dass alle Stadtteile aufgewertet werden. „Ich will ein Schwetzingen mit einer hohen Lebensqualität. Für Jung und Alt und gerade für Familien – und natürlich auch für Menschen mit Einschränkungen. Sie sollen an der Gesellschaft teilhaben können ohne Einschränkungen und nicht auf Barrieren stoßen“, sagt die Rehapädagogische Berufsausbilderin und Mutter von zwei Kindern.

Professor Josef Walch (73), Hochschullehrer und ehemaliger Kunstlehrer am Hebel-Gymnasium, ist ein „alter Hase“ in der Kommunalpolitik und kandidiert auf Listenplatz vier. Er setzt sich seit Jahren für bessere Kunstpolitik ein, die gerade für Schwetzingen von großer Bedeutung sei. „Schwetzingen braucht dringend einen langfristigen Kulturentwicklungsplanung. Nur so können die bedeutenden Potenziale im Bereich Kunst und Kultur optimal genutzt werden. In den Prozess müssen Bürger einbezogen werden, Transparenz ist ganz wichtig“, sagt Walch.

Auf den fünften Platz wurde Diplom-Finanzwirtin Sabine Walter (51) nominiert, die sich als Steuer- und Finanzexpertin für einen soliden und nachhaltigen Haushalt der Großen Kreisstadt einsetzen möchte, aber auch die Problematik des Bienensterbens fest im Blick hat. Peter Köhler (53), Lehrer an der Erhart-Schott-Schule, steht auf Platz sechs der Liste. Köhler liegt ein besseres Radwegenetz und mehr bezahlbarer Wohnraum am Herzen. Dr. Susanne Hierschbiel (53) auf Platz sieben der grünen Liste setzt sich für eine Plastikreduktion, die Integration von Zuwanderern und eine Stärkung des Tierschutzes in Schwetzingen ein.

Immer auch an die Zukunft denken

Zum Abschluss der Nominierungsveranstaltung betonte Dr. Andre Baumann vom Kreisverband Kurpfalz-Hardt, warum grüne Kommunalpolitik wichtig ist: „Uns leitet der Gedanke, dass es nicht reicht, nur auf das Hier und Jetzt zu blicken. Gute Politik muss eine gute Zukunft ermöglichen. Die großen Aufgaben, vor denen wir stehen – der Zusammenhalt unserer Gesellschaft und Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen in Zeiten der Klimakrise –, können und müssen vor Ort gelebt werden. Und dafür stehen wir.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.02.2019