Grünschnitt wird abgeholt

Region.Sämtliche Anlagen des kommunalen Abfallentsorgers AVR Kommunal sind seit dem 16. März aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Auch Abholungen auf Abruf sind mit Ausnahme von Sperrmüll und Altholz vorübergehend eingestellt. Im Gegenzug bietet die AVR nun ab Montag, 20. April, in allen Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises die gebührenfreie Grünschnittabholung nach vorheriger Anmeldung an.

„Wir verstehen, dass momentan viel Grünschnitt anfällt“, sagt Gerhard Barthel, Bereichsleiter Entsorgungslogistik. „Die Leute sind zu Hause, haben Zeit und arbeiten in ihrem Garten.“ Aus diesem Grund will die AVR Kommunal den Bürgern entgegenkommen und bietet ab 20. April die gebührenfreie Abholung von Grünschnitt holzig am Grundstück an. Die Abholung erfolgt nur nach einer vorherigen Anmeldung, entweder telefonisch unter 07261/9 31-3 10, per E-Mail an auftragsannahme@avr-kommunal.de oder unter www.avr-kommunal.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.04.2020