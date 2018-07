Anzeige

Zu einer Neuauflage der Radtour nach Speyer lädt die Stadt die interessierte Bevölkerung am Samstag, 14. Juli, ein. Mitradeln kann jeder, egal welcher Altersgruppe, heißt es in der Pressemitteilung.

Vom Treffpunkt Schlossplatz/Palais Hirsch ist die Abfahrt für 9.30 Uhr geplant. Auf der Strecke der „Kurpfalzroute“, des Radwanderwegs zwischen Heidelberg und Speyer, geht es über Ketsch und sich anschließende, weitgehend autofreie Wege nach Speyer. Ein Zwischenstopp wird am Flugplatz Herrenteich eingelegt. Hier haben die Teilnehmer die Gelegenheit, sich für die Weiterfahrt zu stärken.

Um 12 Uhr begrüßt Noch-Oberbürgermeister Hansjörg Eger die Teilnehmer bei einem Empfang im Historischen Rathaus der Stadt in der Maximilianstraße. Im Anschluss an den Empfang in Speyer steht dann die weitere Zeit zur freien Verfügung. Wer möchte, kann an der Stadtführung „Anno Domini“ teilnehmen. Diese Kostümführung ist eine kurzweilige Zeitreise durch die Stadtgeschichte von Speyer. Sie dauert 1,5 Stunden. Die Rückfahrt erfolgt eigenständig in kleinen Gruppen.