Gruppe tritt auf Mann ein

Vier Männer haben am Freitag gegen 2 Uhr auf einen 51-Jährigen auf dem Schlossplatz eingeschlagen und -getreten. Die Unbekannten sollen sich zuvor auf einer Faschingsveranstaltung in einem nahegelegenen Lokal aufgehalten haben, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Auf dem Schlossplatz pöbelte die Gruppe den 51-Jährigen an, schubste ihn und ging auf ihn los. Der Mann wurde durch Fausthiebe getroffen und ging zu Boden. Eine Begleiterin kam zu Hilfe. Die 50-Jährige wurde beleidigt und weggeschubst. In der Folge traktierte das Quartett den Mann abermals mit Schlägen und soll auf den am Boden Liegenden eingetreten haben. Zeugen eilten zu Hilfe, worauf das Quartett in Richtung Friedrichstraße die Flucht ergriff. Der 51-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Täter wurden so beschrieben: Alle waren ungefähr 20 Jahre alt. Der erste Täter war zirka 1,85 Meter groß, hatte eine kräftige Statur, osteuropäisches Aussehen, beide Arme waren nahezu gänzlich tätowiert und er trug ein weißes Polohemd, schwarze Jeans und weiße Sneaker. Der zweite Täter war etwa 1,70 Meter groß, hatte eine athletische Figur, ein Adler-Tattoo am Hals, war vermutlich Italiener und trug einen Dreitagebart und dunkle Kleidung. Der dritte Täter war zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, hatte eine normale Figur, orientalisches Aussehen, sprach gebrochen Deutsch, trug eine Brille, einen dunklen Pullover, Jeans und Sneaker. Ähnlich wie der dritte wird auch der vierte Mann beschrieben, er trug weiße Oberbekleidung und Jeans. pol

