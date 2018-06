Günstiger Wohnraum und Verkehr im Fokus

Anzeige

Radschnellweg diskutiert

Weiter ging es auf dem Grenzhöfer Weg zur Werkstraße, an der die Firma Decathlon ihr Lager erweitert. „Nach Ausbauende werden dort 600 Mitarbeiter beschäftigt sein“, sagte Bärbel Schifferdecker. 70 Sportarten statte das Sortiment aus, rund 35 000 verschiedene Artikel stapeln sich in den Hallen. Von dort aus würde die Belieferung der Filialen in Deutschland und den Niederlanden erfolgen und ebenso der Online-Markt bedient.

Quer durch Plankstadt gelangten die Teilnehmer der Tour dann an die Paul-Bönner-Straße. Über der B 535 stellte Simon Abraham einen möglichen Verlauf des Radschnellweges von Schwetzingen nach Heidelberg vor. „Die Maulbeerallee führte historisch gesehen, quasi als Schnellweg zehn Kilometer vom Schwetzinger Schloss in gerader Linie nach Heidelberg“, erklärte der Stadtrat. Als das Schloss durch den Kurfürsten Carl-Theodor ausgebaut worden sei, hätte er die Achse zwischen dem Königsstuhl und der Kalmit im Westen markiert. Dementsprechend wurde auch eine Verbindungsallee zur alten Residenz in Heidelberg gebaut. Genau diese wolle man in der Planung für einen Radweg berücksichtigen.

Über die Oststadt gelangte die Gruppe in die Scheffelstraße. Das Industriegebiet „Pfaudler“ wurde verkauft und die Produktion wird nach Waghäusel umziehen. Auf dem freiwerdenden Gelände soll ein Wohnquartier für 1500 Menschen entstehen. Auf Nachfrage erläuterten Simon Abraham und Sabine Rebmann, wie das sogenannte Masterplan-Verfahren, das dem Bebauungsplanverfahren vorgeschaltet sei, funktioniere. Zur Entwicklung des Geländes habe der Investor gleich drei Architekturbüros beauftragt. „Wir wollen, dass die Projektentwicklung in Schwetzingen transparent und für alle einsehbar passiert“, meinte Abraham. Und die SPD-Gemeinderäte haben klare Vorstellungen. Viel Wohnraum soll entstehen, darunter eine Menge bezahlbare und geförderte Wohnungen. „Da müssen wir dranbleiben und das Land tut zurzeit einiges, damit Wohnraum gefördert wird“, sagte der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born. Im „Blauen Loch“ fiel die Zielflagge und politische Gespräche schlossen sich an. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 12.06.2018