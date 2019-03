Günstiger zu Roger Hodgson

Mit Roger Hodgson kommt am Donnerstag, 1. August, eine Legende zu Musik im Park in den Schlossgarten. Bereits 2018 feierte Roger Hodgson den 40. Geburtstag des Kultalbums „Breakfast in America“ mit zahlreichen Konzerten. In diesem Sommer ist der einstige „Supertramp“-Frontman wieder unter diesem Motto unterwegs – auch in Schwetzingen.

Das Tolle: Morgencard-Leser unserer Zeitung erhalten derzeit Rabatt beim Kauf von Tickets (ab 48,50 Euro) für das hiesige Konzert im SZ-Kundenforum.

Roger Hodgson ist als einer der talentiertesten Komponisten, Songschreiber und Texter unserer Zeit anerkannt. Erst kürzlich erhielt Hodgson zwei Auszeichnungen von der „American Society of Composers, Authors and Publishers“, einer amerikanischen Vereinigung für Komponisten, Autoren und Herausgeber, für seine Songs, die in deren Repertoire unter den meist gespielten Liedern gelistet sind. Der ist der beste Beweis dafür, dass sie sich über Jahre hin bewährt haben, heißt es in einer Pressemitteilung. zg

