Günstiger zum Konzert von Sarah Connor

Sie ist Deutschlands größte Pop-Stimme – die Rede ist von Sarah Connor: Mutter, Freundin, Künstlerin und Entertainerin, die mit beiden Füßen auf dem Boden steht. Ihre deutschsprachigen Alben „Muttersprache“ (2015) und „Herz Kraft Werke“ (2019) katapultierten die Wahlberlinerin nach einer Pause erneut über Wochen an die Spitze der deutschen Albumcharts. Mit ihrer Musik verbindet sie Generationen.

Auf ihrer Sommertour 2021 kommt Sarah Connor am Samstag, 12. Juni, 20 Uhr, zu Musik im Park in den Schlossgarten Schwetzingen. Es ist nach 2017 ihr zweites Gastspiel in der kurfürstlichen Sommerresidenz. Und das Tolle: Zur Wiedereröffnung des SZ-Kundenforums gibt es für Sarah-Connor-Fans Tickets zum Vorteilspreis. Gemeinsam mit Veranstalter Provovinztour werden beim Kauf von Karten zwischen dem 5. und 15. August 3 Euro auf alle Front-of-Stage- und Stehplatz-Tickets erlassen. Das gilt nur für das Schwetzinger Konzert von Sarah Connor und auch nur beim Kauf der Karten im SZ-Kundenforum.

Rollstuhlfahrerplätze sowie Eintrittskarten für Menschen mit 100 Prozent Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Telefon 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter sechs Jahren auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.

Seit 20 Jahren im Musikgeschäft

Mit „Let’s get back to bed – boy!“ hatte Sarah Connor 2001 ihren Durchbruch. Sie wurde ein Star in Deutschland und verkaufte über sieben Millionen Platten. Nach einer einzigartigen Karriere und einer eigenen Fernsehshow zog sich die blonde Sängerin aus Delmenhorst fast vollständig zurück und widmete sich ihrer Familie. Dazu stellte sie ihr künstlerisches Selbstverständnis auf den Prüfstand. Herausgekommen war dabei der Wunsch, nicht mehr nur Songs zu singen, sondern diese auch selbst zu schreiben, selbst zu texten, selbst zu produzieren und selbst zu bestimmen, wie sie klingen und was sie ausdrücken sollen. Das Ergebnis sind „Muttersprache“ und „Herz Kraft Werke“. kaba/zg

