Gummi ist vorrätig

Schwetzingen.Seit am Montag die Geschäfte wieder öffnen durften, bilden sich in der Mannheimer Straße vermehrt Schlangen vor der „Stoff-Laube“, immer mit einem ordnungsgemäßen Mindestabstand. Stoffe und Gummis sind begehrt, denn ab kommenden Montag gilt die Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Personennahverkehr. Viele nähen sich selbst den Mund-Nase-Schutz.

Karin Salomon, seit 1. März dieses Jahres Inhaberin der „Stoff-Laube“, stellt fest, dass in den vergangenen Tagen auch Kunden ihr Stoffgeschäft besuchten, die bisher noch gar nicht nähen konnten und es sich aber unter den gegebenen Umständen nun einfach beibringen. Allerdings kommt da doch die Frage auf, ob durch die erhöhte Anfrage nach Masken noch genug Material, wie Gummis zum Fixieren, verfügbar ist, um sich einen solchen Mundschutz zu nähen. „Zum Glück habe ich im richtigen Moment schnell geschaltet und einen ordentlichen Vorrat an Gummis beschafft. Wir werden also keine Engpässe haben“, ist Salomon zuversichtlich, die auch für die Aktion „Schwetzingen hilft“ in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Schwetzingen innerhalb von drei Tagen 1200 Maskenanschnitte produzierte. Die Kunden können hier noch alles zum Selbstmachen erwerben, vorbestellen oder sich auch liefern lassen. Wer noch nicht mit Nähkunst vertraut ist, hat auch die Möglichkeit, sich eine Maske vom zweiköpfigen Team der „Stoff-Laube“ zum Preis von 12,95 Euro nähen zu lassen.

Fertigung in 20 Minuten

Auch Mehmet Yavuzatmaca (Bild), Inhaber der Änderungsschneider in der anliegenden Ederer Passage, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Marktlücke zu füllen und den Kunden aus den mitgebrachten Stoffen Masken zu nähen. „Ein solcher Mundschutz nimmt, wenn ich ihn in Alleinarbeit nähe, gut 15 bis 20 Minuten in Anspruch“, berichtet Yavuzatmaca. Masken werden auf Bestellung hin für 7 Euro das Stück hergestellt. Auch er ist gut auf die ganze Situation vorbereitet und hat einen starken Vorrat an nötigen Gummis parat.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.04.2020