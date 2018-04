Gut begleitet in die Pfälzer Höhen

Anzeige

Die Kalmitfahrt des RSV Kurpfalz Schwetzingen war ein voller Erfolg. Wie schon in den Vorjahren wurde das Fahrerfeld von den Triathleten aus Hockenheim verstärkt. Weitere Gastfahrer aus Nußloch und Wiesloch gesellten sich beim Start an der Rheinbrücke in Speyer dazu. Insgesamt begrüßten die Verantwortlichen des Radsportvereins 32 Pedaleure.

Bei angenehmem Tempo ging es durch die Pfalz nach Maikammer. Hier – am Fuß der Kalmit – wurde eine kurze Pause eingelegt, bevor es hoch zum 673 Meter hohen „Gipfel“ ging. Im Anstieg fuhren die Teilnehmer so, wie es der jeweilige Trainingszustand zuließ. Alle sind oben angekommen, keiner ging verloren, schreibt der RSV in seinem Bericht. Einer Einkehr im Kalmithaus stand nichts mehr im Wege. Ostereier in allen Varianten standen hier den Fahrern zur Verfügung. Das ist beim RSV Kurpfalz genauso gute Tradition wie das Angebot von Gerd Reimer, die „gute Seele des Vereins“, der das Begleitauto fuhr und für die Sicherheit hinter dem Fahrerfeld sorgte. Zusätzliche Hilfe erhielt Reimer von Uschi und Peter Börner im zweiten Begleitwagen.

Nach der schnellen Abfahrt von der Kalmit wurde ab St. Martin auf dem Rückweg wieder ein lockeres Tempo eingeschlagen, somit konnten alle die Fahrt nach Speyer entspannt genießen. zg